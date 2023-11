VfB: Abnehmer für Klimowicz gefunden

Atlético San Luis plant offenbar langfristig mit Mateo Klimowicz (23). Der mexikanischen Zeitung ‚am‘ zufolge will der Erstligist den offensiven Mittelfeldspieler über 2023 hinaus an den Klub binden. Auch die Leihgabe des VfB Stuttgart könne sich vorstellen, in Mexiko zu bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Zukunft bei den Schwaben, an die er vertraglich bis 2025 gebunden ist, besitzt Klimowicz jedenfalls nicht. Das Engagement in Zentral-Mexiko läuft nach aktuellem Stand Ende Dezember ab. Laut dem Bericht haben die Verantwortlichen bereits Gespräche mit dem VfB aufgenommen, obwohl es dem Vernehmen nach eine Kaufoption über 3,5 Millionen Euro gibt. Möglich, dass San Luis den Preis drücken will.