Leihe plus Kaufoption: Wolf vor BVB-Abschied?

Marius Wolf zählt bei Borussia Dortmund zu den Spielern, die bei einem passenden Angebot noch wechseln dürfen. Ein solches blieb bislang aus, könnte aber laut türkischen Medien zeitnah auf dem Schreibtisch von Sportdirektor Michael Zorc landen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeblich zeigt Fenerbahce konkretes Interesse an Wolf. Der Traditionsklub aus Istanbul hat laut der ‚Fanatik‘ bereits die Verhandlungen mit Wolfs Berateragentur Rogon aufgenommen. Im Gespräch sei eine Leihe plus Kaufoption. Wolfs Vertrag in Dortmund läuft bis 2023.

Bereits die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte der Mann für die rechte Außenbahn leihweise bei anderen Klubs, zunächst bei Hertha BSC, dann beim 1. FC Köln. Für den BVB reichte es in dieser Saison trotz großer Personalsorgen nur zu einem sechsminütigen Einsatz im Super Cup.