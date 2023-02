Leipzig: Nkunku vor Comeback

Christopher Nkunku könnte am kommenden Wochenende erstmals in diesem Kalenderjahr auf dem Platz stehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der Trainingsrückstand nach der monatelangen Verletzungspause in den nächsten Tagen aufgeholt sein, sodass der 25-jährige Franzose am Samstag gegen den VfL Wolfsburg zum Einsatz kommen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Startelf wird es noch nicht reichen. Gut möglich allerdings, dass Trainer Marco Rose seinen Topstar, der im Sommer zum FC Chelsea weiterziehen wird, zumindest für einige Minuten auf den Rasen schickt. Kurz vor der WM hatte sich Nkunku einen Außenbandriss im Knie zugezogen.

Lese-Tipp

Laimer: Leipzig gibt Verletzungsupdate