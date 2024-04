Jantschke deutet Karriereende an

Tony Jantschke wird seine Spielerkarriere voraussichtlich im Sommer beenden. „Man soll ja niemals nie sagen. Ich habe im Fußball schon alles erlebt, aber es geht zumindest dem Ende entgegen“, erklärt der Routinier in einem ‚Sky‘-Interview. Borussia Mönchengladbach wird den auslaufenden Vertrag des Abwehrspielers dem Vernehmen nach nicht verlängern.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Jantschke, der seit 2006 bei den Fohlen aktiv ist, seine Zelte in Gladbach abbrechen wird: „Ich werde sicherlich bei Borussia bleiben. In welcher Funktion genau, werden wir dann kommunizieren, wenn es so weit ist. Da finden bereits ständig Gespräche statt und da werden wir sicherlich etwas Gutes finden, wo ich den Verein nach vorne bringen kann.“ In der aktuellen Saison kam der 33-Jährige über drei Kurzeinsätze nicht hinaus, stand häufig nicht einmal im Spieltagskader.