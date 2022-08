Wechsel geplatzt: Andersson nicht zu Bröndby

Der Transfer von Sebastian Andersson (31) zu Bröndby IF hat sich zerschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, konnte sich der dänische Erstligist nicht mit dem 1. FC Köln einigen. Kölns Sportlicher Leiter Thomas Kessler bestätigt dem Pay-TV-Sender: „Wir erwarten Sebastian am Samstag wieder zurück am Geißbockheim. Spieler und Verein sind sich nicht einig geworden.“ Erst am gestrigen Donnerstag absolvierte Andersson den Medizincheck für Bröndby.

In Köln läuft das Arbeitspapier des Schweden noch bis 2023. Eine Zukunft in der Domstadt hat Andersson jedoch nicht. Unter Trainer Steffen Baumgart hat der Torjäger, den die Geißböcke vor zwei Jahren für 6,5 Millionen Euro von Union Berlin loseisten, einen schweren Stand. Aktuell haben Anthony Modeste (34) und Neuzugang Steffen Tigges (24) die Nase vorn.