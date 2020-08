Suárez zurück zu Ajax?

Beim FC Barcelona holt man nach dem 2:8 gegen die Bayern zum Radikalschlag aus. Der Trainer ist schon weg, daneben sollen auch der Manager und zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Einer von ihnen könnte Luis Suárez sein. Der etwas in die Jahre gekommene Torjäger darf den Verein laut spanischen Medienberichten verlassen.

Als möglicher Abnehmer tritt Ajax Amsterdam auf den Plan. Wie der TV-Sender ‚Teledoce‘ aus Uruguay berichtet, plant der niederländische Topklub ein Angebot für Suárez. Ein Jahr vor Vertragsende dürfte der 33-Jährige durchaus bezahlbar sein für Ajax. Unklar ist allerdings, ob sich die Niederländer mit Suárez auf ein Gehalt einigen können.

Die Fans würden sich über eine Rückkehr des verlorenen Sohnes mit Sicherheit freuen. Denn in Amsterdam hat man nur beste Erinnerungen an Suárez, der sich im Januar 2011 nach 111 Toren und 68 Assists in 159 Spielen für Ajax zum FC Liverpool verabschiedet hatte.