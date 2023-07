Transfercoup: Hannover verpflichtet Halstenberg

Marcel Halstenberg verlässt RB Leipzig nach acht Jahren und wechselt zu Hannover 96. Beim Zweitligisten erhält der 31-Jährige einen Vertrag bis 2025. Dem Vernehmen nach lassen sich die 96er die Dienste des Linksverteidigers einen hohen sechsstelligen Betrag zuzüglich Boni kosten.

„Für das Zustandekommen dieses Transfers waren viele Gespräche und die große Bereitschaft mehrerer Parteien notwendig“, bilanziert Sportdirektor Marcus Mann, „daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken. Wir freuen uns natürlich enorm, dass wir mit Marcel als Verstärkung im Defensivbereich einen Spieler bekommen haben, der noch in der abgelaufenen Saison seine Qualitäten auf höchstem Niveau in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League gezeigt hat. Sportlich und menschlich wird er uns mit seiner Erfahrung enorm helfen, darüber hinaus identifiziert er sich mit dem Klub und der Stadt zu einhundert Prozent.“

Bei Halstenberg ist die Freude groß, sich bei Hannover einen Traum erfüllen zu können: „Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen. Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt. Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatklub zu spielen. Es macht mich sehr glücklich, diese Möglichkeit nun zu erhalten. Bedanken möchte ich mich auch bei den Verantwortlichen in Leipzig, dass man meinen Wunsch ernst genommen und dazu beigetragen hat, dass der Transfer so realisiert werden konnte.“

Rückkehr nach zwölf Jahren

Hannover ist für Halstenberg kein unbekanntes Pflaster. Der neunfache Nationalspieler wechselte 1999 in die Jugend der 96er und arbeitete sich dort bis in die Reservemannschaft vor. 2011 verließ er den Klub und wechselte zu Borussia Dortmund.

Die größten Erfolge seiner Karriere feierte Halstenberg jedoch mit Leipzig. Mit den Sachsen gewann er 2022 sowie 2023 den DFB-Pokal. Nun kehrt der Linksfuß in seine Heimat zurück – übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus familiären Gründen.