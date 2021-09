Profivertrag für Hertha-Talent Michelbrink

Hertha BSC belohnt Jonas Michelbrink mit seinem ersten Profivertrag. Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bis 2023. „Jonas hat in der vergangenen Saison schon Bundesliga-Luft geschnuppert und in der Vorbereitung seine gute Entwicklung bei den Profis fortgesetzt. In der U23 gehört er bereits zu den Leistungsträgern. Wir sind uns sicher, dass sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist und werden ihn auf seinem Weg weiter unterstützen“, erklärt Sportchef Fredi Bobic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Michelbrink spielt bereits seit 2014 für die Hertha. In der vergangenen Saison kam er auf zwei Kurzeinsätze im Saisonendspurt. Für die zweite Mannschaft der Berliner steht der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler regelmäßig auf dem Platz.