Newcastle nimmt Diallo ins Visier

Abdou Diallo könnte ab Januar die Defensive bei Newcastle United verstärken. Wie FT aus Frankreich erfuhr, sind die Verantwortlichen der Magpies sehr an dem 25-Jährigen von Paris St. Germain interessiert. Mit 24 Gegentreffern nach elf Spieltagen stellt Newcastle die löchrigste Abwehr der Liga, Diallo könnte aufgrund seiner Vielseitigkeit gleich mehrere Baustellen schließen.

Während der 1,87 Meter große Linksfuß in der vergangenen Spielzeit noch hauptsächlich in der Innenverteidigung auflief, kommt der Ex-BVB-Profi in der laufenden Saison ausschließlich als Linksverteidiger zum Einsatz. Allerdings setzte Trainer Mauricio Pochettino zuletzt immer seltener auf den gebürtigen Franzosen.

Während Diallo zum Saisonstart noch fünfmal in Folge in der Startformation stand, folgten in den anschließenden acht Spieltagen nur noch zwei Einsätze in der Ligue 1. Beim 2:3 gegen Girondins Bordeaux Anfang November fehlte Diallo komplett im Aufgebot. Anders als bei PSG könnte der Abwehrprofi in Newcastle eine tragende Rolle spielen. Vertraglich ist der 25-jährige noch bis 2024 gebunden.