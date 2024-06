Köln mit drei Talenten in die Vorbereitung

Der 1. FC Köln wird die Vorbereitung auf die Saison in der zweiten Liga mit drei Talenten aufnehmen. „Für die Vorbereitung haben wir aus dem Nachwuchs Fayssal Harchaoui, Julian Pauli und Jaka Cuber Potocnik dazugeholt“, bestätigte Sportgeschäftsführer Christian Keller auf der heutigen Pressekonferenz und begründete: „Sie sollen bei uns Erfahrung sammeln und können sich zeigen.“

Die drei Teenager laufen eigentlich in der Kölner U19 auf. Durch die Transfersperre, die Meldung von Neuverpflichtungen erst wieder im Winter ermöglicht, sind die Domstädter aber auf neue Spieler aus den eigenen Reihen angewiesen. A-Jugend-Kapitän Pauli und Cuber Potocnik konnten zumindest bereits in der zweiten Mannschaft Herrenluft schnuppern und kommen auf vier respektive elf Einsätze in der Regionalliga West.