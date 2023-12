Rostock feuert Schwartz

Alois Schwartz muss bei Hansa Rostock offenbar seine Sachen packen. Nach Informationen der ‚Bild‘ trennt sich der Zweitligist mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer. Das heutige Mittwochstraining werde Schwartz schon nicht mehr leiten.

Bei der Partie gegen den SC Paderborn soll am Freitag (18:30 Uhr) NLZ-Leiter Uwe Speidel an der Seitenlinie stehen. Rostock steht mit 17 Punkten auf Relegationsplatz 16, am Sonntag verlor man 0:2 gegen Schalke 04. Schwartz hatte Ende März beim Ostseeklub übernommen.