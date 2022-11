Liverpool bindet Doak

Ben Doak bleibt beim FC Liverpool. Das 17-jährige Offensivtalent hat seinen ersten Profivertrag an der Anfield Road unterschrieben. Erst im Juli war Doak von Celtic Glasgow nach Liverpool gewechselt.

Am vergangenen Mittwoch gab der schottische U21-Nationalspieler sein Profidebüt für die Reds: Im Drittrundenspiel des EFL Cup wurde Daok gegen Derby County (3:2 n.E.) von Jürgen Klopp eingewechselt.

Ben Doak has signed his first professional contract with #LFC 🙌