Piatek auf dem Sprung: Hertha einig mit Genua?

Krzysztof Piatek könnte bei Hertha BSC zeitnah Geschichte sein. Die Website des italienischen Transfer-Insiders Gianluca Di Marzio berichtet, dass sich der Bundesligist mit dem FC Genua über einen Transfer des 26-jährigen Mittelstürmers geeinigt habe.

Die Vereinbarung sehe eine „teure“ Leihe plus Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro vor. Allerdings habe der Spieler selbst noch nicht final zugestimmt. An Piatek liege es nun, den besten Klub für den angepeilten Neustart auszuwählen.

Für Genua ging der Pole bereits in der Hinrunde der Saison 2018/19 auf Torejagd. Im Winter schlug dann der AC Mailand nach 19 Treffern aus 21 Partien zu. Bei den Rossoneri fand Piatek allerdings ebenso wenig sein Glück wie in den vergangenen zwölf Monaten bei der Hertha.