VfB bestätigt: Zagadou monatelang raus

Dan-Axel Zagadou wird in dieser Saison nicht mehr für den VfB Stuttgart auflaufen. Wie der Bundesliga-Dritte mitteilt, hat sich der 24-jährige Innenverteidiger im gestrigen Training eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen. Der Franzose kam in dieser Saison in allen 22 Pflichtspielen des VfB zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bedauert: „Die Nachricht von der Verletzung Daxos hat uns alle gestern ziemlich getroffen und wir wünschen ihm von Herzen gute und schnelle Besserung. Welchen wertvollen Spieler wir mit ihm in unseren Reihen haben, konnten wir in der Hinrunde sehen. Daxo hält vieles bei uns auf und neben dem Platz zusammen. Er ist ein herzlicher, immer positiver Typ und wird jetzt nicht nur sportlich vermisst, sondern er fehlt natürlich auch als Faktor in der Kabine. Bei allem Schock wird das bei uns aber zu noch größerer Geschlossenheit und zu einer Reaktion führen.“