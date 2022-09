Feyenoord löst Arnesen-Vertrag auf

Der niederländische Erstligist Feyenoord Rotterdam hat den Vertrag mit Sportdirektor Frank Arnesen aufgelöst. Nachdem der 65-jährige Däne schwer erkrankt war, ruhte das Arbeitsverhältnis bereits seit Ende Juni. Nun entschied sich der Verein für die endgültige Trennung. Arnesen selbst zeigt Verständnis für diesen Schritt, er könne nachvollziehen, dass sich der Klub um die Zukunft kümmert. Der ehemalige Sportchef des HSV hebt besonders hervor, wie sehr Feyenoord während seiner Erkrankung hinter ihm stand. „Ich bin Feyenoord auch sehr dankbar. In den letzten Monaten während meiner Krankheit habe ich viel Unterstützung durch den Verein erfahren.“

Beim Conference League-Finalisten der vergangenen Saison hatte der Däne vor zweieinhalb Jahren angeheuert und seither den Posten als Sportlicher Leiter betreut. Für den Übergang wird ihn eine mehrköpfige Arbeitsgruppe ersetzen, bis adäquater Ersatz gefunden ist. Feyenoord schreibt dazu auf der Vereinshomepage: „Wir freuen uns auch, dass wir uns mit Frank einigen konnten, dass wir ihn in besonderen Fällen trotzdem um Rat fragen oder um seine Meinung bitten können. Und natürlich bleiben wir auch in Zukunft in Kontakt.“