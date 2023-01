Neuer Stürmer für St. Pauli

Der FC St. Pauli präsentiert einen Neuzugang. Trainer Fabian Hürzeler darf sich ab sofort über Oladapo Afolayan als neue Option für den Angriff freuen. Der Engländer wechselt von den Bolton Wanderers zu den Kiezkickern. Zur Vertragslaufzeit oder den Ablösemodalitäten macht der Klub aus Hamburg keine Angaben.

In der viertklassigen League One sammelte der Linksaußen in der laufenden Spielzeit drei Tore und drei Assists in 22 Begegnungen. St. Pauli ist für Afolayan der erste Verein außerhalb Englands, für den er auflaufen wird.

