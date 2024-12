Barça: Araújo ohne Freigabe gegen Dortmund?

Ronald Araújo könnte am Mittwochabend in der Champions League gegen Borussia Dortmund (21 Uhr) überraschend zu seinem Comeback kommen. Wie die ‚as‘ berichtet, soll der uruguayische Innenverteidiger des FC Barcelona in den Kader berufen werden, obwohl ihm die ärztliche Freigabe für einen Einsatz fehlt.

Mitte Juli musste der 25-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung unters Messer. Nun scheint Araújo auch ohne Einverständnis der medizinischen Abteilung vor der Rückkehr auf den Rasen zu stehen. Der spanischen Tageszeitung zufolge seien jedoch maximal 15 Minuten Einsatzzeit eingeplant. Am Sonntag wartet CD Leganés (21 Uhr) auf die Blaugrana. Spätestens in der Liga soll Araújo dann schon wieder für einen längeren Einsatz zur Verfügung stehen.