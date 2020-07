Bell bleibt Mainzer

Mainz 05 hat den Vertrag mit Stefan Bell verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, bindet sich der Innenverteidiger für eine weitere Saison und unterschreibt bis 2021. Der 28-Jährige wurde bei 05 ausgebildet. In der abgelaufenen Bundesligasaison bestritt Bell in Folge einer Sprunggelenksverletzung keine einzige Partie. Nun soll es wieder aufwärts gehen.

„Gerade nach der schweren Verletzung in der letzten Saison bin ich sehr glücklich, dass ich mich jetzt hier in diesem Umfeld, das ich seit Jahren kenne und schätze, weiter stabilisieren kann. Ich bin schon so lange hier und wollte mich natürlich nicht nach einer Saison ohne Bundesliga-Einsatz durch die Hintertür verabschieden“, sagt Bell.