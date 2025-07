Mainz macht ein Schnäppchen

Mainz 05 muss für Sota Kawasaki nicht besonders tief in die Tasche greifen. Laut dem ‚kicker‘ fließen 200.000 Euro Leihgebühr für den Mittelfeldspieler an dessen japanischen Klub Kyoto Sanga. Läuft die Saison in der Bundesliga gut, kann Mainz den 23-Jährigen für nur eine Million Euro per Kaufoption festverpflichten.

Kawasaki absolvierte schon am gestrigen Dienstag den Medizincheck bei den Rheinhessen. Dort ist er wohl als offensiv orientierter Mann im Zentrum eingeplant. Am heutigen Mittwoch steht die Vertragsunterschrift und womöglich schon das erste Training mit der neuen Mannschaft an. Mit Diego Rodrigues (20) vom SC Braga hat Mainz laut ‚Sport TV‘ aus Portugal noch einen weiteren neuen Mittelfeldspieler im Blick.