Gladbach, die „schwarze Bestie“ | Real-Profis „wie die Hamster“

Gladbach, Bayerns „schwarze Bestie“ und der verpasste Rekord

Am gestrigen Freitag drehte Borussia Mönchengladbach einen 0:2-Rückstand gegen die Bayern spektakulär zu einem 3:2-Sieg. Auch international schlug die Aufholjagd der Fohlen hohe Wellen. Für die ‚Mundo Deportivo‘ bestätigte sich, dass Gladbach die „schwarze Bestie des FC Bayern München“ ist. Gleichwohl bemerkt die Zeitung, dass Flick mit der Niederlage den Rekord von Pep Guardiola verpasste, mit dem Münchnern in den wenigsten Spielen 100 Punkte in der Bundesliga geholt zu haben. Guardiola benötigte 39 Partien. In so vielen stand seit gestern auch Flick in der Liga an der Seitenlinie. Die geholten Punkte: 97.

Pochettinos Premiere | Mbappé außer Form

In der Ligue 1 trifft Paris St. Germain heute auf Stade Brest. Für Mauricio Pochettino hat die Partie eine besondere Bedeutung, denn es ist sein erstes Heimspiel als Coach von PSG und damit gleichzeitig eine Rückkehr in den Parc des Princes, in dem er zwischen 2001 und 2003 bereits als Spieler auflief. Nun folgt die Reunion als Coach. Sorgen dürfte dem Argentinier vor allem die Personalie Kylian Mbappé machen, vermutet die ortsansässige Zeitung ‚Le Parisien‘. Der Superstar sucht momentan nach seiner Form, sodass sich die Tageszeitung fragt, ob der 21-Jährige „seinen Platz auf dem Spielfeld“ hat. Der 22-Jährige habe „seit einigen Monaten mit fadenscheinigen Auftritten und körperlichen Problemen zu kämpfen“. Dennoch stellt sich die Zeitung die Frage: „Kann Pochettino auch ohne ihn auskommen?“

Real-Profis „sitzen wie die Hamster fest“

Der Schneesturm Filomena hat weite Teile Spaniens momentan fest im Griff. Atlético Madrid hat aus diesem Grund das für heute um 16.15 Uhr angesetzte Spiel gegen Athletic Bilbao bereits abgesagt. Anders sieht es noch beim Stadtrivalen aus. Die Königlichem müssen heute Abend planmäßig um 21 Uhr auswärts gegen CA Osasuna ran. Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen wollten die Madrilenen bereits gestern gegen 19 Uhr in den Norden fliegen. Da es aber bereits stark schneite, mussten die Profis laut der ‚as‘ drei Stunden im Flugzeug warten, bevor sie gegen 22.30 Uhr doch zu ihrem Ziel aufbrechen konnten. „Wir sitzen hier wie Hamster fest“, soll sich ein Mitglied des Reise-Konvois gegenüber der Sportzeitung geäußert haben. Da für heute Abend ein weiterer Sturm angesagt ist, wollen die Königlichen das Spiel verschieben. Die Liga hält momentan jedoch noch an ihren Plänen fest.