Für 15 Millionen: Kessié verlässt Barça

Erst vor einem Jahr hatte sich Franck Kessié dem FC Barcelona angeschlossen. Der Ivorer kam mit großen Erwartungen ablösefrei vom AC Mailand. 43 Einsätze und sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Vorlagen) später verlässt der Mittelfeldakteur Spanien wieder.

‚The Athletic‘ berichtet, dass sich Al Ahli die Dienste des 63-fachen Nationalspielers zu eigen macht. Dem Bericht zufolge fließen 15 Millionen Euro Ablöse an die Blaugrana – eine Finanzspritze, die der spanische Meister dieser Tage gut gebrauchen kann.

Dem Vernehmen nach winkt Kessié bei seinem neuen Arbeitgeber ein Dreijahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro pro Saison. Bei dem Wüstenklub wird der 26-Jährige mit einigen bekannten Gesichtern zusammen auf dem Platz stehen: Riyad Mahrez (32), Allan Saint-Maximin (26), Édouard Mendy (31) und Roberto Firminio (31) hat Al Ahli in der laufenden Transferperiode bereits an Land gezogen.