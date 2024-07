Juve verkündet Cabal-Verpflichtung

Juventus Turin begrüßt Defensivallrounder Juan Cabal in den eigenen Reihen. Die Alte Dame stattet den 23-jährigen Kolumbianer offiziellen Vereinsangaben zufolge mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2029 aus. Auch Ligarivale Inter Mailand hatte die Fühler nach Cabal ausgestreckt, schaut nun allerdings in die Röhre.

Die Ablösesumme beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund zehn Millionen Euro, zudem werden Hellas Verona zwei Millionen an Boni in Aussicht gestellt. In den vergangenen zwei Jahren stand Cabal in 33 Serie A-Partien auf dem Feld, eine Torbeteiligung war ihm dabei nicht vergönnt. Der Linksfuß kann sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der linken defensiven Außenbahn agieren.