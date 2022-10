Arsenal-Interesse an Taremi

Auf der Suche nach Verstärkung für das Sturmzentrum ist der FC Arsenal in Portugal auf einen Kandidaten gestoßen. ‚A Bola‘ zufolge bekunden die Gunners Interesse an Mehdi Taremi vom FC Porto. Der 30-jährige Iraner könne schon im Winter ein Thema werden, so das portugiesische Sportblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal ist hervorragend in die Saison gestartet und liegt nach acht Spieltagen sogar an der Tabellenspitze. An einem echten Mittelstürmer mangelt es dennoch im Kader von Trainer Mikel Arteta. Neuzugang Gabriel Jesus (25), der in den vergangenen Wochen groß auftrumpft, ist ebenso wie Eigengewächs Eddie Nketiah (23) eher ein spielender Angreifer.