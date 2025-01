Hohe Ablöse: Wolfsburg tütet Skov Olsen-Deal ein

Der VfL Wolfsburg hat den Transfer von Andreas Skov Olsen unter Dach und Fach gebracht. Mit dem FC Brügge wurde sich laut Sacha Tavolieri auf eine stolze Ablösesumme von 15 Millionen Euro geeinigt. Zeitnah wird der dänische Nationalspieler in der Autostadt zum Medizincheck erwartet.

Skov Olsen winkt anschließend ein neuer Kontrakt bis 2029. In Brügge steht der rechte Außenbahnspieler, der beim VfL den Abgang von Ridle Baku (26/RB Leipzig) kompensieren soll, bis 2026 unter Vertrag. Dort sammelte er in der laufenden Spielzeit 14 Scorerpunkte (acht Treffer, sechs Vorlagen) in 27 Einsätzen.