Tuchel-Faktor: Chelsea mischt bei Dembélé mit

Auch wenn es für Ousmane Dembélé beim FC Barcelona nicht immer rund lief, scharren die europäischen Topklubs natürlich mit den Füßen, wenn ein Spieler seines Formats ablösefrei auf den Markt kommt. Der FC Chelsea will mit dem Trumpf Thomas Tuchel wuchern.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, bekunden die Blues mittlerweile konkretes Interesse am 24-jährigen Supertechniker. Seine wohl beste Saison spielte der Angreifer 2016/17 bei Borussia Dortmund. Sein damaliger Trainer: Thomas Tuchel.

Nach nur einem Jahr verließ der damals 20-jährige Dembélé als Pokalsieger den BVB und heuerte in Barcelona an. Tuchel ging ebenfalls seiner Wege und landete über die Zwischenstation Paris St. Germain in London, wo er im vergangenen Jahr den Champions League-Titel feiern konnte.

Barça legt nach

Im kommenden Sommer könnte es zu einem Wiedersehen an der Stamford Bridge kommen. Barça will den 27-fachen Nationalspieler aber nicht kampflos ziehen lassen. Wie FT exklusiv berichtete, kam es vor kurzem zu einer neuen Verhandlungsrunde zwischen den Blaugrana und Dembélé, bei der das Vertragsangebot nochmal nachgebessert wurde. Die Tür für eine Verlängerung soll nach wie vor offen stehen.

Bei Berater Moussa Sissoko stehen aber Schwergewichte wie Manchester United, Tottenham Hotspur, Juventus Turin und Newcastle United Schlange, die ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro netto sowie eine Unterschriftsprämie in Höhe von 30 Millionen Euro in Aussicht stellen sollen. Auch der FC Bayern wurde schon mit Dembélé in Verbindung gebracht.