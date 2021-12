Dembélé-Poker: Barça legt nach

FT hatte vergangene Woche exklusiv von einem anstehenden Gespräch zwischen Vertretern des FC Barcelona und Moussa Sissoko, dem Berater von Ousmane Dembélé berichtet. Dieses hat nun stattgefunden und es hat auf Seiten der Blaugrana für neue Hoffnung gesorgt. Die Tür für eine Ausdehnung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus ist noch nicht zu.

Wie die Zeitung ‚Sport‘ auf ihrer heutigen Titelseite vermeldet, will Barça sein jüngstes Angebot in dieser Woche noch einmal nachbessern. So soll der 24-jährige Rechtsaußen doch noch überzeugt werden, über den Sommer hinaus im Camp Nou aufzulaufen.

Topklubs stehen Schlange

Ob die neue Offerte Dembélé überzeugen wird, bleibt abzuwarten. Denn der Ex-Dortmunder hat etliche andere Optionen auf dem Tisch. Ein Klub aus England winkt nach FT-Infos mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro netto sowie einer Unterschriftsprämie in Höhe von 30 Millionen Euro.

Bei Sissoko haben Vereine wie Manchester United, Tottenham Hotspur, der FC Chelsea, Juventus Turin und Newcastle United angeklopft. Auch dem FC Bayern wurde zuletzt Interesse und sogar eine Kontaktaufnahme nachgesagt. Eine Entscheidung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.