Mega-Angebot an Davies | 77 Millionen für Salah

Nächste Runde im Davies-Poker

Real Madrid oder der FC Bayern München – diese Frage stellt sich Alphonso Davies nicht erst seit gestern. Spätestens, seit der neue Trainer Vincent Kompany dem Kanadier wieder zu einem deutlichen Leistungssprung verholfen hat, möchte der Rekordmeister unbedingt mit dem pfeilschnellen Linksverteidiger verlängern. Konkurrenz kommt dabei vor allem aus Spanien, seit Monaten macht Real Madrid Davies Avancen. Eine Entscheidung hat der 24-Jährige noch nicht getroffen, mit dem bisherigen Angebot der Bayern soll er nicht zufrieden sein. Dabei drängt die Zeit, schließlich läuft der Vertrag im Sommer aus.

Nun berichtet die ‚Marca‘ von einer neuen Offerte an den Linksfuß. Demnach wollen die Münchener Davies zum bestbezahlten Spieler hinter Harry Kane machen, was ein Jahresgehalt um die 20 Millionen Euro bedeuten würde. Deutsche Medien konnten dies allerdings bislang nicht bestätigen. Sollte das Angebot aber in der Form tatsächlich existieren, würde es die Offerte der Königlichen laut dem Blatt bei weitem übertreffen. Dennoch machen sich die Blancos weiterhin Hoffnungen, Davies am Ende der Saison ablösefrei ins Bernabéu lotsen zu können. Dabei lockt Real mit einem üppigen Handgeld. Gewissheit wollen beide Vereine jedenfalls so bald wie möglich haben.

Update (13:02 Uhr): ‚Relevo‘ legt inzwischen nach und suggeriert, dass Davies das Angebot der Münchner abgelehnt hat. Ferner wird davon ausgegangen, dass sich der Kanadier den Königlichen anschließt. Ist jetzt das letzte Wort gesprochen?

Wie angegossen

Bleibt er oder geht er? Während die Fans des FC Liverpool weiterhin um den Verbleib von Mohamed Salah über die Saison hinaus kämpfen, schreiten die Vertragsverhandlungen zwischen dem Superstar und dem Verein nur schleppend voran. Logisch, dass mit der Zeit auch immer mehr potenzielle Abnehmer ins Spiel gebracht werden. Ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, ist ein Wechsel des 32-Jährigen nach Saudi-Arabien. Diverse Vereine aus der Wüste haben Interesse an Salah. Jetzt hat Turki Al-Sheikh, ein saudischer Sportfunktionär mit großem Einfluss, neues Öl ins Feuer gegossen.

Auf seinem Facebook-Profil veröffentlichte der Scheich ein Bild von Salah im Al Hilal-Trikot. Ein Post, der sofort durch die Decke ging und das Interesse des Klubs am Flügelstürmer quasi offiziell machte. Die ‚L’Équipe‘ bestätigt dies und vermeldet, dass die Saudis die Entourage des Linksfußes kontaktiert haben. Gleichzeitig berichtet die ‚Sun‘ über ein Mega-Angebot des Klubs an Salah: Der Ägypter könne für zwei Saisons in der Wüste satte 77 Millionen Euro einstreichen. Ein Transfer soll nach Wunsch der Saudis noch vor dem Beginn der Klub-WM vollzogen werden. Ein fürstliches Angebot, die sportliche Karriere würde dagegen aber nur noch austrudeln. Eine Entscheidung, die Salah sicherlich gut abwägen wird.