Union: Becker-Abnehmer gefunden?

In der vergangenen Spielzeit hatte Sheraldo Becker maßgeblichen Anteil daran, dass Union Berlin erstmalig der Einzug in die Champions League gelang. Die starken 22 Torbeteiligungen in 48 Pflichtspielen konnte der 28-Jährige aber in der zurückliegenden Hinrunde nicht bestätigen.

Bereits im Winter könnte der Angreifer weiterziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt der FC Villarreal großes Interesse an Becker. Die Gespräche über einen Wintertransfer seien bereits angelaufen. Beckers Vertrag an der Alten Försterei läuft im Sommer aus.

Vor Öffnung des Wintertransferfensters wurde Becker unter anderem auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Die Hessen haben sich am gestrigen Sonntag mit Sasa Kalajdzic (26) verstärkt. Der Österreicher wurde per Leihe von den Wolverhampton Wanderers zurück in die Bundesliga geholt.