FC Bayern: Salihamidzic über Nübel, Kane & Choupo-Moting

Das kommende Winter-Transferfenster dürfte aus Sicht des FC Bayern eher ruhig werden. Trotzdem macht sich die Abteilung Kaderplanung unter Sportvorstand Hasan Salihamidzic natürlich ständig Gedanken über ihr kickendes Personal. Das gilt auch für Spieler, die aktuell nicht an der Säbener Straße aktiv sind – wie der verliehene Alexander Nübel (26).

Mit einem klaren „Nein“ beantwortete Salihamidzic in der Sendung ‚Sky90‘ die Frage, ob der Keeper nach der Saison von seinem Leihklub AS Monaco an die Säbener Straße zurückkehren werde. Was im Sommer mit Nübel passiert, „wird man sehen“. Dann endet dessen Leihe im Fürstentum. Der Vertrag bei den Bayern ist noch bis 2025 datiert, eine weitere oder verlängerte Leihe wäre also technisch genauso möglich wie ein permanenter Transfer.

Kane: „Einer der besten Stürmer der Welt“

Ebenfalls (noch) nicht für Bayern aktiv ist Topstürmer Harry Kane (29). Da der Kapitän der englischen Nationalmannschaft im Gegensatz zu Nübel nicht in einem gültigen Vertragsverhältnis zu den Münchnern steht, gab sich Salihamidzic zu dieser Personalie deutlich wortkarger: „Ein Spieler, der bei Tottenham spielt. Über die, die woanders spielen, rede ich ungern.“ Immerhin: Kane sei „einer der besten Stürmer der Welt“.

Schon länger ist Kane als ein Bayern-Kandidat für den kommenden Sommer im Gespräch, quasi als verspäteter Nachfolger von Robert Lewandowski (34). Aktuell wird dieser Lücke von einem Namen ausgefüllt, den Anfang der Saison noch die wenigsten auf dem Zettel hatten: Eric Maxim Choupo-Moting.

„Er hat wirklich sehr gute Leistungen in den letzten paar Monaten gezeigt“, sagt Salihamidzic über die starken zehn Saisontore des 33-Jährigen, garniert von drei Vorlagen. Man werde „natürlich Gespräche führen zu gegebener Zeit“. Druck durch das mögliche Interesse anderer Klubs spüre man nicht. Man stehe mit Choupo-Moting und dessen Management „ganz gut in Kontakt“. Da müsste also „irgendwann eine Einigung gefunden werden“.