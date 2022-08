Einigung: Leipzig verleiht Moriba

Die Aussicht auf Spielpraxis ist für Ilaix Moriba in Leipzig düster. In der neuen Saison ist der Mittelfeldspieler ohne Einsatz. Nun steht für Moriba die nächste Leihe an – erneut geht es zum spanischen La Liga-Vertreter FC Valencia.

‚Sky‘ und Fabrizio Romano berichten von einer Einigung zwischen den Fledermäusen und RB Leipzig. In den kommenden Stunden soll der Deckel draufgemacht werden. Schon Ende Januar verlieh der Bundesligist den 19-Jährigen nach Valencia, Moriba sammelte 18 Einsätze.

Der guineische Nationalspieler mit Wurzeln in Spanien war vor einem Jahr für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Leipzig gekommen. Ob in Zukunft noch der Durchbruch bei RB gelingen wird, muss sich zeigen – die Valencia-Leihe soll als Unterstützung dienen.