Touré verlässt die Eintracht

Almamy Touré wird Eintracht Frankfurt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei verlassen. Das bestätigt der Bundesligist offiziell. Wohin es den Verteidiger nun verschlägt, ist aktuell noch offen. Im Januar 2019 war Touré für 750.000 Euro von der AS Monaco zur Eintracht gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Almamy hat in den vergangenen Jahren viel mit der Eintracht erlebt und man konnte sich immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wurde. Für immer wird natürlich der Triumph in Sevilla in Erinnerung bleiben, wo er auch auf dem Platz stand und seinen Beitrag geleistet hat.“

Lese-Tipp

Götze-Klausel unter einer Bedingung

Nach seinem entscheidenden Anteil am Europa League-Triumph in der vergangenen Saison begann Touré die Saison bei der Eintracht als Stammkraft, verletzte sich aber Ende August und schaffte es lange Zeit nicht zurück ins Team. Bei den vergangenen drei Partien stand der 27-jährige Rechtsfuß wieder auf dem Platz.