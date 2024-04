Bayer 04: Frimpong kommentiert Wechselgerüchte

Jeremie Frimpong will sich bei seiner Zukunftsplanung vorerst nicht in die Karten schauen lassen. „Ich bin aktuell in Leverkusen, also bleibe ich auch aktuell in Leverkusen“, so der Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Spiel gegen West Ham United (21 Uhr), „ihr könnt alle sehen, wie aufregend die aktuelle Saison ist, also fokussiere ich mich nur darauf.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich denke nicht darüber nach, ob ich bleibe oder gehe. Ich bin hier und darauf fokussiere ich mich.“ Frimpong verlängerte im vergangenen Oktober bis 2028 bei der Werkself, allerdings mit Ausstiegsklausel. Auch deshalb ranken sich Abschiedsgerüchte um den 23-jährigen Niederländer, der in dieser Saison auf zwölf Tore und elf Assists in 36 Einsätzen kommt.