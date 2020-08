Kind: „Geben Zieler ablösefrei ab“

Ron-Robert Zieler darf Hannover 96 ablösefrei verlassen. „Wir haben ihn ablösefrei geholt und werden ihn auch ablösefrei abgeben“, stellt 96-Präsident Martin Kind gegenüber der ‚Sport Bild‘ den degradierten Torhüter ins Schaufenster. Darüber hinaus sollen die Roten bereit sein, bei einem Abschied etwaige Gehaltsunterschiede auszugleichen.

Zieler will Hannover aber nicht verlassen, lediglich ein Angebot aus dem Ausland würde er sich genauer ansehen. Eine Zukunft als Nummer eins hat er am Maschsee aber wohl nicht mehr. „Es kommt darauf an, was Ron will. Wenn er spielen will, sollte er sich einen anderen Verein suchen. Michael Esser ist unsere Nummer eins“, stellte Sportchef Gerhard Zuber zuletzt klar.