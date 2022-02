Sommertransfer: Tuchel will Militão

Dem FC Chelsea droht der Verlust zweier Leistungsträger in der Abwehrzentrale: Seit Wochen und Monaten gestalten sich die Vertragsverhandlungen mit Antonio Rüdiger (28), Thiago Silva (37), César Azpilicueta (32) und Andreas Christensen (25) kompliziert. Nun hat Trainer Thomas Tuchel offenbar einen hochkarätigen Ersatz ins Auge gefasst, für den Fall, dass das Spieler mit auslaufenden Arbeitspapieren den Verein verlassen.

Wie die ‚as‘ berichtet, planen die Blues auf Drängen von Tuchel für den Sommer einen Vorstoß bei Éder Militão. Bereits vor seinem Wechsel vom FC Porto zu Real Madrid im Juli 2019 war Chelsea dem Bericht zufolge am brasilianischen Innenverteidiger dran, nun sei das Interesse mit Blick auf die möglichen Abgänge im defensiven Zentrum wieder aufgeflammt.

Dass sich Chelsea und Tuchel aufgrund der ungeklärten Personallage nach potenziellen Ersatzkandidaten umschauen, ist nur logisch. Kaum vorstellbar ist allerdings, dass Real Bereitschaft signalisieren wird, Militão abzugeben. Nach den Abgängen von Sergio Ramos (35, Paris St. Germain) und Raphaël Varane (28, Manchester United) mauserte sich der 23-Jährige in dieser Saison neben David Alaba (29) zum Stammspieler. Zudem sind die Königlichen in der Abwehrzentrale quantitativ mäßig aufgestellt. Kaum vorstellbar also, dass die Madrilenen eine Kader-Baustelle ohne Not aufreißen.