Auch Hoffenheim an Waldschmidt interessiert

Die Interessenten für Luca Waldschmidt mehren sich. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ möchte die TSG Hoffenheim im Winter einen Vorstoß beim 26-Jährigen wagen. Die Sinsheimer seien an einem Kauf des variablen Offensivspielers interessiert, heißt es.

Zuletzt wurden auch der 1. FC Köln, der FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart mit Waldschmidt in Verbindung gebracht. In 15 Bundesligapartien schossen die Hoffenheimer lediglich 22 Tore. Folglich soll im Winter in der Offensive nachgerüstet werden.