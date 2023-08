Stürmersuche: BVB-Anfrage für Poulsen

Borussia Dortmund könnte zeitnah an RB Leipzig herantreten. Wie die ‚Leipziger Volkszeitung‘ und die ‚Bild‘ berichten, sind die Schwarz-Gelben an Yussuf Poulsen interessiert. Laut der ‚Bild‘ hat der BVB bereits beim Stürmer angefragt.

Positiv aus Sicht der Dortmunder: Der 29-Jährige soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Weniger optimistisch ist dagegen die ‚Leipziger Volkszeitung‘, die schreibt, Poulsen werde den Leipzigern „treu bleiben“. Ohnehin bleibt fraglich, ob sich die Sachsen auf einen Transfer einlassen. Eigentlich möchte der DFB-Pokal-Sieger keinen weiteren Leistungsträger mehr abgeben.

Gleichwohl steht Poulsen nur noch ein Jahr unter Vertrag. Folglich besteht in diesem Sommer und im kommenden Winter letztmals die Möglichkeit, eine Ablöse einzustreichen, sollte eine Verlängerung ausbleiben. Der dänische Stürmer war für RB in 361 Einsätzen an 148 Treffern direkt beteiligt.

Bei den Dortmundern soll Poulsen als Backup für Sébastien Haller (29) fungieren. Zudem könnte er im Winter häufiger in die Startelf rücken. Denn dann fehlt Haller, weil er mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup weilt.