Bodzek hofft auf Fortuna-Verbleib

Adam Bodzek will bei Fortuna Düsseldorf noch ein Jahr dranhängen. „Stand jetzt will ich auf jeden Fall weiter Fußball spielen. Ich muss mich aber erst zu 100 Prozent zurück kämpfen, da ist schon noch ein kleiner Weg zu gehen. Aber ich bin da positiv“, zitiert die ‚Bild‘ das Vereinsurgestein. Am Saisonende läuft der Vertrag des 36-Jährigen, der seit 2011 für die Fortuna die Schuhe schnürt, aus.

Gespräche über eine Verlängerung fanden der Boulevardzeitung zufolge noch nicht statt. Bodzek bleibt dennoch gelassen: „Es ist ja noch Zeit. Wir haben jetzt Ende März und ich war lange verletzt. Irgendwann wird der Zeitpunkt schon kommen.“ Gegen den Hamburger SV gab der Mittelfeldakteur am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einem Rippenbruch und erzielte beim 1:1 den zwischenzeitlichen Führungstreffer der Fortuna. In der laufenden Saison stand der Kapitän der Flingeraner in 14 Partien auf dem Platz.