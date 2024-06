Atlético verlängert mit Azpilicueta

César Azpilicueta bleibt Atlético Madrid weiter erhalten. Wie der spanische Hauptstadtklub mitteilt, wird der Vertrag mit dem 34-Jährigen um eine weitere Saison bis 2025 verlängert. „Seine Erfahrung und seine Hierarchie machten ihn schnell zu einer tragenden Säule in der rot-weißen Umkleidekabine und zu einem der beliebtesten Spieler unserer Fans, die noch eine weitere Saison in den Genuss seines Fußballs kommen werden“, lässt der Verein verlauten.

Der Defensivspieler kam im vergangenen Sommer vom FC Chelsea zu den Rojiblancos. In der abgelaufenen Spielzeit hat er 34 Spiele bestritten, in denen er abwechselnd in der Innenverteidigung und als rechter Verteidiger eingesetzt wurde.