Matchwinner Kubo: Eigenwerbung in Tokio

Takefusa Kubo macht sich interessant für andere Vereine. Beim Olympischen Turnier war es der 20-jährige Rechtsaußen, der die japanische Auswahl zum 1:0-Sieg gegen Südafrika schoss. Kubo ließ dabei sein Talent mehr als nur aufblitzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Flügelwechsel auf die rechte Außenbahn verarbeitete der Youngster sauber, es folgte ein Haken nach innen und ein blitzsauberer Abschluss mit dem starken linken Fuß. Der auf das lange Eck geschlenzte Ball fand seinen Weg ins Tor – drei Punkte für Japan zum Turnierstart.

Neuer Klub gesucht

Vor allem in Spanien wird man Kubos Geniestreich mit Interesse zur Kenntnis genommen haben. Bis 2024 ist der Nationalspieler noch an Real Madrid gebunden. Kurzfristig planen die Königlichen aber nicht mit ihm.

Heißt: Entweder Kubo wird erneut verliehen oder Real füllt die klamme Kasse mit einem Verkauf. Zuletzt klopfte Real Sociedad in Madrid an. Weitere Anfragen könnten in den nächsten Tagen folgen.