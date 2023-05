United: Ten Hag trifft Entscheidung über Martial

Anthony Martial wird Manchester United womöglich verlassen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, stimmt Trainer Erik ten Hag der Führungsetage bezüglich eines Abgangs seines Stürmers zu. Bereits im Februar meldete der ‚Mirror‘, dass sich der 27-Jährige auf der Streichliste der United-Verantwortlichen befindet.

Martial kam in der laufenden Saison kaum in Fahrt. Elf Torbeteiligungen (acht Tore, drei Vorlagen) stehen für den 30-fachen französischen Nationalspieler in 27 Einsätzen zu Buche. Regelmäßige Verletzungen zwingen ten Hag immer wieder dazu, auf den Rechtsfuß zu verzichten. Nun bahnt sich eine Trennung nach acht Jahren an. 296 Mal stand Martial für die Red Devils insgesamt auf dem Platz.

