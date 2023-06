Paukenschlag: Werder arbeitet an Keïta-Transfer

Steht der SV Werder Bremen vor dem größten Transfercoup der vergangenen Jahre? Informationen der ‚Bild‘ zufolge, die vorangegangene Berichte bestätigt, befasst man sich bei den Grün-Weißen eingehend mit der Personalie Naby Keïta.

Das Thema ist „heiß“, berichtet die Boulevardzeitung. Der Medizincheck sei für die kommende Woche geplant. Im Raum stehe ein Vertrag bis 2026.

Keïta kommt Werder entgegen

Den FC Liverpool, so viel ist seit geraumer Zeit klar, wird Keïta in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Den nominellen Nachfolger haben die Reds in Alexis Mac Allister (24) bereits verpflichtet.

Wer soll das bezahlen?

Die Frage lautet nun: Kann sich Werder einen Spieler der Größenordnung Keïta überhaupt leisten? Kolportierte sieben Millionen Euro Jahresgehalt streicht der 28-jährige Mittelfeldmotor an der Anfield Road ein. An der Weser müsste er deutliche Abstriche machen. Fußballerisch wäre er ohne Frage ein riesiger Gewinn für Werder.

Man darf gespannt sein, ob sich das Gerücht nun weiter erhärtet oder doch schnell wieder versandet.

Update (10:49 Uhr): Laut ‚Sport1‘ ist Keïta für einen Wechsel nach Bremen zu Gehaltseinbußen bereit. Die Gespräche schreiten positiv voran, heißt es.