Liverpool tütet Mac Allister-Transfer ein

Alexis Mac Allister wird ab der kommenden Saison an der Anfield Road auflaufen. Der FC Liverpool verkündet offiziell, dass der argentinische Weltmeister von Brighton & Hove Albon zu den Reds wechselt. Der Mittelfeldspieler erhält einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach zieht der LFC eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 35 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool setzt sich gegen ligainterne Konkurrenz durch: Auch der FC Arsenal und Manchester United bekundeten Interesse an Mac Allister. Der Neuzugang sagt: „Es ist ein unglaubliches Gefühl und ein Traum, der wahr geworden ist. Es war ein fantastisches Jahr für mich: Die Weltmeisterschaft, was wir mit Brighton erreicht haben – aber jetzt ist es Zeit, an Liverpool zu denken und zu versuchen, jeden Tag ein besserer Spieler und ein besserer Mensch zu sein.“

Lese-Tipp

Nach „lächerlichem“ Angebot: Leipzig plant neuen Carvalho-Vorstoß

Die Reds tüten einen wichtigen Transfer ein: Mit Naby Keita (28), James Milner (37) Arthur Melo (26) und Alex Oxlade-Chamberlain (29) werden vier zentrale Mittelfeldspieler den Verein verlassen. Mit der Verpflichtung von Mac Allister wird der Umbruch im Mittelfeld vorangetrieben.