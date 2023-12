„Würden uns freuen“: Saudi Pro League flirtet mit Messi

Michael Emenalo, Direktor der Saudi Pro League, würde sehr gerne Weltmeister Lionel Messi in der eigenen Liga spielen sehen. „Wenn er sich in der nächsten Saison dazu entschließt, hierher zu kommen, würden wir uns freuen, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, wird Emenalo vom Guardian zitiert. Der ehemalige Chelsea-Direktor sagt weiter: „Die Saudi Pro League ist offen für jeden Superstar, der kommen möchte. Wenn es einen Hinweis darauf gibt, dass eine Stelle frei ist, und einer der Superstars, die Sie kennen und die ich kenne, sagt: ‚Wir sind daran interessiert, in diese Liga zu kommen‘, dann werden wir sehr, sehr hart daran arbeiten, sie zu uns zu holen.“

Noch steht Messi bei Inter Miami unter Vertrag. Beim MLS-Klub aus Florida gilt der Vertrag des Superstars noch bis Ende 2025. Bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien wäre La Pulga stolze 38 Jahre alt. Aktuell zeigt Dauerkonkurrent Cristiano Ronaldo (38), dass es im hohen Fußballeralter möglich ist, in Saudi-Arabien eine gewichtige Rolle zu spielen. CR7 steht nach 20 Einsätzen bei 18 Treffern und neun Assists. Messi konnte bei Miami mit 16 Torbeteiligungen in 14 Spielen ebenfalls seine Qualität nachweisen. Die Playoffs verpasste der Beckham-Klub als Tabellenvorletzter jedoch deutlich.