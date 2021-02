Neymar in der „Kristallfalle“ | Und am Ende gewinnen die Bayern

„Die Kristallfalle“

Superstar Neymar muss mal wieder pausieren. Der brasilianische Dribbelkünstler verletzte sich im Pokalspiel gegen SM Caen (1:0) und fällt voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus. Damit fehlt er definitiv im Champions League-Hinspiel gegen den FC Barcelona. Die ‚L’Équipe‘ titelt „Die Kristallfalle“ in Anlehnung an die Zerbrechlichkeit des Stürmers. Die spanische ‚Mundo Deportivo‘ schreibt sogar schon vom „K.o.“, denn auch die Rückspiel-Teilnahme von Neymar ist fraglich. ‚L'Esportiu‘ vermutet, dass sein Ausfall der schwächelnden Barça-Verteidigung „Druck nimmt“. Wenn man bedenkt, dass bei Paris St. Germain mit Kylian Mbappé und Mauro Icardi noch zwei Angreifer auf Topniveau zur Verfügung stehen, sollte man sich in Spanien aber nicht zu früh über die Abwesenheit von Neymar freuen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bayern ist Weltmeister“

Mit dem Sieg im Klub-WM-Finale gegen UANL Tigres (1:0) hat der FC Bayern alle sechs möglichen Titel einer Saison geholt. Ein Erfolg, den zuvor nur der FC Barcelona in der Guardiola-Ära erreicht hatte. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt daher „Die Bayern egalisieren das Sextuple von Peps Barça“ und für die ‚Tuttosport‘ aus Italien ist Bayern „Weltmeister“. In Portugal konstatiert die ‚Record‘: „Es ist elf gegen elf und am Ende … gewinnen die Bayern.“ Der Triumph war unterdessen keine große Überraschung. Bei 13 von 14 Klub-Weltmeisterschaften war der europäische Teilnehmer erfolgreich und durfte den Pokal mit nach Hause nehmen.

„Tuch of class“

Seit seiner Ankunft beim FC Chelsea hat Thomas Tuchel einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Mannschaft spielt stabiler und die Handschrift des deutschen Trainers war bereits nach wenigen Tagen erkennbar. Im gestrigen FA Cup-Aufeinandertreffen mit dem zweitklassigen FC Barnsley setzte sich Chelsea mit 1:0 durch. Der ‚Daily Express‘ titelt „Tuch of class“ und bastelt damit ein Wortspiel zu Tuchels Einfluss und der Leistung der wiedererstarkten Blues. Für den ‚Daily Mirror‘ steht Tammy Abraham mit seinem wichtigen Siegtor im Mittelpunkt. Dort heißt es: „Tam‘ hat einen magischen Fuß“. Mit fünf Siegen und einem Remis aus den vergangenen sechs Spielen und einem Torverhältnis von 6:1 sind die West-Londoner dank ihrem neuen Trainer wieder auf dem richtigen Kurs.