Bundesliga-Duo beißt an: Bleibt Iglesias in Deutschland?

Trotz überschaubarer sieben Bundesliga-Einsätze und einer Gesamtspielzeit von 252 Minuten – ohne Torbeteiligung versteht sich – darf sich Borja Iglesias fortan Deutscher Meister nennen. Den Titel des DFB-Pokalsiegers verdiente er sich mit einem Einsatz und 26 Minuten. Neben den Trophäen bleibt unterm Strich ein ernüchterndes Jahr für den Spanier. Dennoch könnte es in der Bundesliga weitergehen.

Wie ‚Relevo‘ berichtet, zeigen mit dem VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart gleich zwei deutsche Erstligisten Interesse am Mittelstürmer. Das Duo soll bereits Erkundigungen nach der Situation des 31-Jährigen bei Real Betis Sevilla eingeholt haben. 2019 hatten die Andalusier 28 Millionen Euro Ablöse an Espanyol Barcelona überwiesen. 2026 läuft der Vertrag in Sevilla aus, Iglesias darf den Klub aber schon in diesem Sommer verlassen.

Mit Celta Vigo und Rayo Vallecano offerieren auch zwei La Liga-Klubs eine Perspektive und haben Betis bereits entsprechende Angebote unterbreitet. Iglesias soll einen Wechsel innerhalb Spaniens bevorzugen, zwischenzeitlich war sogar von einer Einigung mit Vigo die Rede. Grätscht das Bundesliga-Duo noch dazwischen?