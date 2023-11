Groß reagiert auf Eintracht-Gerüchte

Eintracht Frankfurt ist bezüglich einer zukünftigen Zusammenarbeit offenbar noch nicht an Pascal Groß (32) herangetreten. Auf der heutigen Pressekonferenz des DFB sagte der zentrale Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion angesprochen auf die kursierenden Gerüchte: „Ich weiß nichts davon.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich liebäuget Groß, vertraglich noch bis 2025 an die Seagulls gebunden, mit einer Rückkehr in Deutschlands Oberhaus. „Ich verfolge die Bundesliga natürlich sehr intensiv. Der Kontakt ist nie abgebrochen. Ich schaue immer viele Spiele am Wochenende. Die Eintracht hat es die vergangenen Jahre natürlich sehr gut gemacht. Es ist ein toller und großer Traditionsverein“, gab der viermalige Nationalspieler zu verstehen. Groß bestritt einst für den FC Ingolstadt 70 Pflichtspiele in der Bundesliga. Nach insgesamt fünf Jahren bei den Schanzern ging es 2017 für drei Millionen Euro zu Brighton.