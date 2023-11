Groß-Traum von der Bundesliga: Erster Klub beißt an

Brighton & Hove Albions Pascal Groß (32) könnte in naher Zukunft womöglich seinen Traum vom Bundesliga-Comeback verwirklichen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge hat Eintracht Frankfurt mehr als nur ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen.

Bereits im Sommer 2022 habe es Kontakt zwischen SGE-Sportvorstand Markus Krösche und Groß gegeben. Das Ergebnis: Groß entschied sich für einen Verbleib beim aktuell Achtplatzierten der Premier League. Sein Vertrag bei Brighton ist noch bis 2025 gültig.

Dass Groß auf eine Rückkehr in die Bundesliga hofft, ist kein Geheimnis. Erst vor wenigen Tagen sagte er im ‚kicker‘: „Ja, das habe ich ja schon immer ganz offen gesagt. Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können.“

In der Bundesliga bestritt der Rechtsfuß für die TSG Hoffenheim und den FC Ingolstadt 70 Partien, 118 Mal lief er in der zweiten Liga auf. Internationale Aufmerksamkeit wurde ihm durch seinen Wechsel nach Brighton zuteil. Dort entwickelte er sich zum unverzichtbaren Mittelfeldmotor, war in nahezu jeder Saison unangefochtener Stammspieler. Im September gab Groß dann sogar sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.