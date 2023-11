Groß träumt von Bundesliga-Rückkehr

Neu-Nationalspieler Pascal Groß kann sich gut vorstellen, im Herbst seiner Karriere noch einmal in der Bundesliga aufzulaufen. „Ja, das habe ich ja schon immer ganz offen gesagt“, bestätigt der 32-Jährige auf Nachfrage des ‚kicker‘, „das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können.“

Bis 2025 ist Groß‘ Vertrag bei Brighton & Hove Albion noch datiert. Akute Wechselgerüchte kursieren zurzeit nicht um den Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga bislang ausschließlich für den FC Ingolstadt die Schuhe schnürte.