Medizincheck: Arsenal verleiht Saliba

William Saliba wird künftig wohl wieder in der Ligue 1 auflaufen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, befindet sich der 19-jährige Innenverteidiger vom FC Arsenal auf dem Weg nach Frankreich, um beim OGC Nizza seinen Medizincheck zu absolvieren. Beide Klubs verhandeln derzeit noch über die genaue Dauer des anstrebten Leihgeschäfts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem die Gunners Saliba am Deadline Day im Herbst nicht bei der AS St. Étienne unterbringen konnten, gab es für den nicht gemeldeten Youngster keine Aussicht auf Spielpraxis. Der 30-Millionen-Einkauf von 2019 durfte lediglich in der zweiten Mannschaft der Londoner auflaufen. Nun wird Saliba in seiner Heimat wichtige Wettkampf-Erfahrung sammeln können.