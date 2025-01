Erstmals seit August: Stanisic zurück im Bayern-Kader

Die Leidenszeit von Josip Stanisic ist beendet. Wie Vincent Kompany auf der Presskonferenz des FC Bayern München bekanntgab, wird der Kroate am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg voraussichtlich erstmals seit Mitte August wieder im Kader der Münchner stehen. „Wir brauchen aber noch Geduld“, betonte Kompany bezüglich eines möglichen Einsatzes. Mit einem Außenbandriss hatte der 24-Jährige die gesamte Hinrunde verpasst, zuletzt setzte ihn auch noch eine Zerrung außer Gefecht.

Jetzt also steht das Comeback an. Auf der Rechtsverteidiger-Position herrscht beim FCB durchaus Bedarf, da Sacha Boey (Sprunggelenksverletzung) noch lange fehlen wird. Zuletzt spielten dort Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro. Stanisic kommt in dieser Saison bislang nur auf einen einzigen Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm (4:0).